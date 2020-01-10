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أخبار العالم

لجنة تفكيك نظام الإنقاذ السودانية: ليس من حق لجان الوزارات فصل أي موظف

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:44 ص
السودان
السودان
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أ ش أ
قال الناطق الرسمي باسم لجنة "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" السودانية الدكتور صلاح مناع إن هناك لجانا تم تشكيلها في بعض الوزارات والمصالح الحكومية، ليس لديها الحق في أن تتخذ أي قرارات أو تفصل أي شخص، باعتبار أن اتخاذ القرار من صلاحيات اللجنة العليا فقط، موضحا أن اللجنة، التي تم تشكيلها وفقا لقانون صدر بهذا الشأن، تتخذ القرارات بدقة متناهية لتجنب ظلم أي مواطن.

وأكد مناع - في تصريح صحفي مساء أمس /الخميس/ - استمرار اللجنة في عملها بهدف استعادة أموال الشعب السوداني، وأنها لا تستهدف أشخاصا بعينهم، لافتا إلى أن قرارات اللجنة الأخيرة، خطوة لاستعادة أموال الشعب.

وشدد على حفظ الحقوق الكاملة للعاملين في صحيفتي "الرأي العام" و "السوداني" وقناة "الشروق"، وأنه ستكون هناك مراجعة، ولجان تسيير لهذه القنوات لتعود للبث، لافتا إلى أنه من حق تلك المؤسسات استئناف القرارات.

وقال مناع إن حل جمعية القرآن الكريم سببه وجود مجموعة تسيطر على بعض الأعمال تحت مسمى "جمعية القرآن الكريم"، لافتا إلى ضرورة مراجعة كل المؤسسات.

وحث مناع السودانيين على التبليغ عن أي عمل يضر بالشعب السوداني أو محاولة إخفاء بعض المعلومات، والإدلاء بالمعلومات عنها.
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