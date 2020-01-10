وزير الخارجية الأمريكي يؤكد حرص بلاده على حماية الشعبين الأمريكي والعراقي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حرص بلاده على حماية الشعبين الأمريكي والعراقي ومصالحهما.



وندد بومبيو - في اتصال هاتفي أجراه مع عبد المهدي اليوم /الخميس/ وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - بالهجوم الإيراني على سيادة العراق.



وكانت إيران قد استهدفت بهجوم صاروخي، الليلة قبل الماضية، قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات أمريكية.