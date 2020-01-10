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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد حرص بلاده على حماية الشعبين الأمريكي والعراقي

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:31 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حرص بلاده على حماية الشعبين الأمريكي والعراقي ومصالحهما.

وندد بومبيو - في اتصال هاتفي أجراه مع عبد المهدي اليوم /الخميس/ وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - بالهجوم الإيراني على سيادة العراق.

وكانت إيران قد استهدفت بهجوم صاروخي، الليلة قبل الماضية، قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات أمريكية.
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