قصف جوي يستهدف الحدود السورية العراقية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، بأن طائرات يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش، استهدفت منذ قليل مواقع بالقرب ن البوابة الحدودية السورية العراقية شرق مدينة البوكمال أقصى ريف دير الزور الشرقي.



ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية قولها: "طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بسلسلة من الغارات مواقع داخل الحدود العراقية إلى الشرق من مدينة البوكمال".



وأكدت المصادر أن جميع الغارات التي تم شنها بعد منتصف الليلة، سجلت داخل الأراضي العراقية بالقرب من الحدود السورية، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن وجود غارات داخل الأراضي السورية.



يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت صباح الجمعة الماضية، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس.