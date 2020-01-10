AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قصف جوي يستهدف الحدود السورية العراقية

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، بأن طائرات يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش، استهدفت منذ قليل مواقع بالقرب ن البوابة الحدودية السورية العراقية شرق مدينة البوكمال أقصى ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية قولها: "طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بسلسلة من الغارات مواقع داخل الحدود العراقية إلى الشرق من مدينة البوكمال".

وأكدت المصادر أن جميع الغارات التي تم شنها بعد منتصف الليلة، سجلت داخل الأراضي العراقية بالقرب من الحدود السورية، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن وجود غارات داخل الأراضي السورية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت صباح الجمعة الماضية، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعلن استهداف مواقع إيرانية في سوريا

غارات جوية مجهولة تضرب معسكرا إيرانيا شرقي سوريا

قصف عنيف يضرب قوات إيرانية في هذا المكان

قافلة عسكرية أمريكية محملة بالأسلحة تعبر الحدود العراقية إلى سوريا

اجتماع طارئ لرئيس وزراء العراق بعد القصف الأمريكي الأخير

بعد ضربات أمريكا.. رئيس وزراء العراق يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن

ترشيحاتنا

انتظمت في الصلاة في سن متأخرة.. فكيف أكفر عما فاتني؟ والإفتاء تجيب

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

سمير فرج يكشف سر قتل أمريكا لـ قاسم سليماني.. فيديو

المصري يكشف موقفه من قرار المحكمة الرياضية بحرمانه من القيد لفترتين .. فيديو

رضا عبد العال يفجر مفاجأة عن اعتزال محمد صلاح اللعب دوليًا

بدون أنسولين .. خدعة طبيعية للسيطرة على مرض السكري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر كلامه لا إله إلا الله.. شاهد لحظة خروج روح شيخ جليل في خطوبة شاب كويتي

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة