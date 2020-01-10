شخص يشكو من انقطاع معاش تكافل وكرامة لابنه العاجز.. شاهد

أرسل القارئ "خالد رؤوف سعد الدين إبراهيم الهلالي" المقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو من عدم صرف معاش تكافل وكرامة لابنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يعانى إصابة بضمور في المخ وتشوهات في القدمين وتم عمل كشف طبي علي ابنه تحت إشراف لجنة طبية في عام ٢٠١٦.



وقال سعد الدين إبراهيم الهلالي في رسالته أنا مقيم بقرية بلقينا شارع بستان منزل الحاج بسيوني منصورة مدينة المحلة الكبرى وتقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة لابنى الذى يعانى ضمور في المخ وتشوهات في القدمين، ولكن لم يتم الصرف وعند الاستعلام تمت الإفادة بأن الفيزا المجمدة بسبب خطأ فى البيانات ورغم تقديم أكثر من تظلم لتصحيح البيانات حتى تم عمل حظر لى من قبل صفحة التظلمات.



وأشار سعد الدين إبراهيم إلى أحقية ابنه في صرف معاش تكافل وكرامة وإلى الآن لم يتم الصرف لوجود خطأ في بيانات ابنه.



وناشد المسئولين سرعة العمل على سرعة صرف المعاش للتواصل الحالة ‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪01009611026



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