AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شخص يشكو من انقطاع معاش تكافل وكرامة لابنه العاجز.. شاهد

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ "خالد رؤوف سعد الدين إبراهيم الهلالي" المقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو من عدم صرف معاش تكافل وكرامة لابنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يعانى إصابة بضمور في المخ وتشوهات في القدمين وتم عمل كشف طبي علي ابنه تحت إشراف لجنة طبية في عام ٢٠١٦.

وقال سعد الدين إبراهيم الهلالي في رسالته أنا مقيم بقرية بلقينا شارع بستان منزل الحاج بسيوني منصورة مدينة المحلة الكبرى وتقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة لابنى الذى يعانى ضمور في المخ وتشوهات في القدمين، ولكن لم يتم الصرف وعند الاستعلام تمت الإفادة بأن الفيزا المجمدة بسبب خطأ فى البيانات ورغم تقديم أكثر من تظلم لتصحيح البيانات حتى تم عمل حظر لى من قبل صفحة التظلمات.

وأشار سعد الدين إبراهيم إلى أحقية ابنه في صرف معاش تكافل وكرامة وإلى الآن لم يتم الصرف لوجود خطأ في بيانات ابنه.

وناشد المسئولين سرعة العمل على سرعة صرف المعاش للتواصل الحالة ‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪01009611026

موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصابة بسرطان الثدى تناشد وزارة التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لتربية بناتها.. صور

طلب إحاطة لوزير التموين بشأن عدم صرف معاش "تكافل وكرامة" لعدد من الأسر المستحقة

حارس عقار يناشد وزارة التضامن بصرف معاش تكافل وكرامة

والدة طفل مصاب بضمور في المخ: عاوزة أعالجه على نفقة الدولة

أم تناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لابنها المعاق

مواطنة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة بسوهاج

ترشيحاتنا

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

للمتزوجين .. هذا هو تأثير الجو البارد على العلاقة الجنسية

عاجل.. أمريكا تعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران

انتقام أم غيرة .. شاب يقطع أنف حبيبته و يضرب رأسها في المرحاض

تركي ال الشيخ ينشر فيديو لمهارات لاعب بالدوري الإسباني.. ومتابعون: هييجي الأهلي؟

بالتفاصيل .. سحب قرارين وزاريين أصدرهما طارق شوقي نوفمبر الماضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور