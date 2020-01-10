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منوعات

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:39 ص
اختفاء سعودية
اختفاء سعودية
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عزة عاطف
أثارت حادثة غريبة جدلًا على مواقع التواصل السعودي، بعدما تقدمت أسرة ببلاغ للشرطة عن اختفاء ابنتهم منذ 4 أيام في ظروف غامضة.

اختفت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من منطقة الدرب في محافظة جازان بالسعودية يوم الإثنين الماضي بسبب الجن.

فبعدما تقدمت عائلتها ببلاغ يفيد باختفاء ابنتهم التي تدرس في المرحلة المتوسطة عن المنزل في ظروف غامضة، وعدم تمكنهم من العثور عليها.

عثرت العائلة على الفتاة اليوم ملقاة على الأرض فاقدة للوعي بجوار المنزل، وقد أوضحت الأسرة أن الفتاة تعاني من "مس الجن"، لكنها في صحة جيدة لم تصاب بأي أذى.

يقول أحد أقربائها ويدعى «عبدالله خلوي» لصحيفة سبق بأن العائلة بحثت عن الفتاة في كل مكان لكنهم فشلوا في إيجادها، وتبين أنها تعاني من المس الذي جعلها تترك دراستها بسبب سوء حالتها.
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