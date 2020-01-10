بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

أثارت حادثة غريبة جدلًا على مواقع التواصل السعودي، بعدما تقدمت أسرة ببلاغ للشرطة عن اختفاء ابنتهم منذ 4 أيام في ظروف غامضة.





اختفت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من منطقة الدرب في محافظة جازان بالسعودية يوم الإثنين الماضي بسبب الجن.





فبعدما تقدمت عائلتها ببلاغ يفيد باختفاء ابنتهم التي تدرس في المرحلة المتوسطة عن المنزل في ظروف غامضة، وعدم تمكنهم من العثور عليها.





عثرت العائلة على الفتاة اليوم ملقاة على الأرض فاقدة للوعي بجوار المنزل، وقد أوضحت الأسرة أن الفتاة تعاني من "مس الجن"، لكنها في صحة جيدة لم تصاب بأي أذى.



