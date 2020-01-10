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مرأة

اصنعي بنفسك كيراتين طبيعى للعناية بشعرك

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:00 ص
شعر مجعد
شعر مجعد
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لمياء الياسين
تعانى من تجاعيد الشعر وتريدين فرده بطريقة طبيعية يمكنك الاعتماد على الوصفة التاية فهى تساعد ترطيب الشعر و فك تشابكه بمكونات طبيعية متوفرة من مطبخك إليك مكونات الوصفة التالية فهى بمثابة كيراتين طبيعى لشعرك وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد

مكونات الماسك:

أوراق جرجير
القليل من زيت الزيتون
عصير نصف ليمونة
ماء بارد

طريقة التحضير والاستخدام:

فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق كافة المكونات جيدا ثم قومى بتقسيم الشعر وتدليكه بتلك الوصفة من الجذور حتى الاطراف وتركه حوالى 20 دقيقة ثم شطفه بالطريقة المعتادة يمكنك تطبيق القناع التالى 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة ..
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