اصنعي بنفسك كيراتين طبيعى للعناية بشعرك

تعانى من تجاعيد الشعر وتريدين فرده بطريقة طبيعية يمكنك الاعتماد على الوصفة التاية فهى تساعد ترطيب الشعر و فك تشابكه بمكونات طبيعية متوفرة من مطبخك إليك مكونات الوصفة التالية فهى بمثابة كيراتين طبيعى لشعرك وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد



مكونات الماسك:



أوراق جرجير

القليل من زيت الزيتون

عصير نصف ليمونة

ماء بارد



طريقة التحضير والاستخدام:



فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق كافة المكونات جيدا ثم قومى بتقسيم الشعر وتدليكه بتلك الوصفة من الجذور حتى الاطراف وتركه حوالى 20 دقيقة ثم شطفه بالطريقة المعتادة يمكنك تطبيق القناع التالى 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة ..