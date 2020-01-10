بدون أدوية .. حيلة مذهلة لمحاربة الكوليسترول والدهون الثلاثية

هل تبحثين عن وصفة سريعة للتخلص من الكرش وتعزيز الايض خاصة وأنه فى الشتاء يتعرض الكثيرين لزيادة الوزن بسبب الحاجة لمزيد من تناول السعرات الحرارية يمكنك الاعتماد على الوصفة الطبيعية التالية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

تساعد تلك الأوراق على تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.



وصفة مشروب أوراق الكاري



7-8 أوراق كاري طازجة أو المجففة

ملعقة من الجنزبيل



الطريقة:



اغلى المكونات جيدا وقومى بتصفيتها وتركها جانبا حوالى 5 إلى 10 دقائق على نار هادئة ثم تناول المشروب كل صباح على معدة فارغة و يجب عليكِ القيام بذلك يوميا لبضعة أيام.