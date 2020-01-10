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منوعات

أنثى فيل ترفس صديق ابنها في حركة خبيثة قبل أن تراه أمه

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:51 ص
فيل
فيل
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عزة عاطف
حتى الفيلة لم تسلم من "خبث الإناث" بين بعضهن البعض، ففي مقطع فيديو مثير للدهشة قامت أنثى فيل بفعل غريب في ولاية سان دييجو الأمريكية.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل حديقة سفاري في ولاية سان دييجو، لأنثى الفيل تدفع صديق ابنها على الأرض.

وقف الفيلان الصغيران يلعبان مع بعضهما، لكن أم أحدهما بدت غاضبة بعد الشئ، فجاءت لتفصل بين الصغيرين، وترفس الفيل الصغير.

بعد أن أبعدت ابنها عن صديقه، قامت بدفع الفيل الصغير الآخر بقدمها في حركة خبيثة ليتدحرج من فوق سفح صغير.

جاءت والدة الفيل المتدحرج مسرعة والأكل في فمها بعدما رأت سقوطه، لتساعد ابنها في النهوض من على الأرض، بينما بدت هناك منافسة لا أحد يعلم سرها بين العائلتين.
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