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أخبار العالم

تشريع أميركي لمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قدم عضوان بمجلس الشيوخ أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري تشريعا، الخميس، لمنح إسرائيل مساعدات سنوية بنحو 3.3 مليار دولار في مسعى لتحويل مذكرة تفاهم بين البلدين تم التوصل إليها عام 2016 إلى قانون وسط قلق من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وطبقا لنص التشريع، الذي اطلعت عليه رويترز، تبنى السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، والديمقراطي، كريس كونز، معا التشريع الذي يأتي ضمن إجراء أوسع تعثر العام الماضي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن روبيو وكونز قدما التشريع وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، وردت طهران بهجوم صاروخي على قاعدتين عراقيتين تستضيفان جنودا أميركيين.
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