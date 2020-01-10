مصر تؤكد: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا.. وترامب يصادق على عقوبات جديدة ضد إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجيش الوطني الليبي يرفض مبادرة روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار

السعودية تدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية

العراق يستدعي سفير إيران.. ويرفض ضرب "عين الأسد"

ترامب: إيران استخدمت الاتفاق النووي في زعزعة استقرار المنطقة

رئيس وزراء كندا: أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني







سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سلم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بشأن التحديات الإقليمية المشتركة، على رأسها استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن مصر "لا تقبل أي تدخل خارجي بالساحة الليبية".



وأكد سامح شكري، خلال جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، "أهمية تجنب إضفاء المزيد من التعقيد أو التصعيد على المشهد الليبي، عبر التصدي لمحاولات التدخل العسكري الأجنبي".



وقال: "لا نقبل بأي نوع من أنواع التدخل الخارجي في الساحة الليبية، أو قبول أي نوع من التواجد العسكري الأجنبي عليها، وهي المتاخمة لـمصر والجزائر".



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر رفض الدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو الأربعاء لوقف إطلاق النار، معلنا استمرار العمليات العسكرية ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق.



ونقلت "الراي" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية، قوله إن المملكة تشجب الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية"، في إشارة إلى استهداف طهران بقصف صاروخي لقواعد عراقية تؤوي عسكريين أمريكيين، داعية "مجددا إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة".



وقالت "القبس" إن صاروخا سقط، مساء الخميس، بمنطقة فضلان في الدجيل، بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، حيث سقط بالقرب من قاعدة بلد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية، مشيرةً إلى أن ذلك لم يسفر عن سقوط ضحايا.



وأفادت "الجريدة" بأن وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير الإيراني لإبلاغه رفض العراق ضرب قواعد عسكرية على أراضيه وأنه يعتبر الإجراء خرقا لسيادته، داعية إلى كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وأكد على استقلال العراق.



دوليًا، ركزت "الأنباء" على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن عقوبات جديدة على إيران أقرت بالفعل وستعلنها وزارة الخزانة في وقت لاحق، مضيفًا أن الاتفاق النووي مع إيران ليس جيدا بالنسبة للولايات المتحدة، وأن هذا الاتفاق منح إيران أموالا كثيرة استخدمتها في زعزعة الاستقرار في المنطقة». وأكد أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".



ونقلت "الوطن" عن ترامب قوله إنه لا يعتقد أن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران كان نتيجة لمشاكل فنية.



وذكرت "القبس" أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أكد أن إيران لن تجري تحقيقا صادقا بشأن الطائرة الأوكرانية، قائلا: "وفق معلوماتنا فإن أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني".