بحضور بوتين.. مناورات عسكرية للأسطول الروسي في البحر الأسود.. فيديو

نشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يوثق لحظة انطلاق مناورات عسكرية للأسطول الحربي الروسي أمس الخميس وذلك بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.



وتضمنت التدريبات ضرب منظومة صواريخ "أوتيوس" الروسية الحديثة أهدافا في البحر.



ومن المقرر أن يحصل الأسطول الروسي قريبا على سفينة "إنجوشيتيا" الصاروخية الصغيرة، والمزودة بصواريخ "كاليبر"، ومنظومة صاروخية مضادة للأهداف الجوية. التي طورت في إطار المشروع "21631"، الذي ساهم إلى اليوم بتزويد روسيا بـ 7 سفن حربية.



