زوج ميجان.. صحيفة تجرد الأمير هاري من لقبه وتستبعده من الصورة

في صدمة للمجتمع البريطاني.. أعلن كل من الأمير هاري وزوجته ميجان، استقالتهما من "كبار أعضاء العائلة المالكة"، مرجعين الأمر إلى أنهما في حاجة إلى تقسيم وقتيهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، والعمل بجد من أجل أن يصبحا مستقلين ماليًا.



انتشرت التعليقات الساخرة والنكات على رغبة ميجان وهاري الانفصال عن العائلة المالكة والابتعاد بحجة الاستقلال المادي ورغبتهما في تكوين أنفسهم، لكن اليوم كانت صحيفة AJ+ الجزيرة الأمريكية هي الأولى في تجريد الأمير هاري من لقبه، بل وركزت الصحيفة على وجه ميجان في الوقت الذي وضعت فيه الأمير هاري خارج زاوية التركيز "focus".



حيث كتبت الصحيفة عن رغبة الثنائي في الاستقالة من العائلة المالكة، لكنها بدأت الخبر بجملة أثارت غضب البريطانيين بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت الخبر بـ "ميجان ميركل وزوجها..."، فلم تذكر الصحيفة لا اسم هاري ولا لقبه السابق بـ"الأمير".



كان الزوجان اعترفا علانية بصعوبة العيش مع ضغوط الحياة الملكية خلال مقابلة تلفزيونية صريحة العام الماضي، حيث قالوا إن هذه الخطوة ستتيح لهم إبعاد ابنهم «أرتشي» البالغ من العمر 8 أشهر بعيدًا عن دائرة الضوء على الرغم من استمرارهم في "دعم الملكة" بشكل كامل.



لكن اتضح أن الملكة والأمير تشارلز لم يكونا على علم بفحوى بيان الزوجين، وتسربت أقاويل بأنهما غضبا كثيرًا من هذه الخطوة وفقًا لصحيفة مترو.