رئيس وزراء كندا والرئيس الأوكراني يبحثان هاتفيا تطورات حادث الطائرة المنكوبة بإيران

حث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم /الجمعة/ مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي، هاتفيا، تطورات قضية تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران، والتي خلفت عشرات الضحايا.



وأعرب رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأوكراني عن تعازيهما للمواطنين الكنديين والأوكرانيين وغيرهم ممن لقوا حتفهم في الحادث. كما اتفقا على العمل بشكل وثيق لضمان إجراء تحقيق شامل في سبب التحطم.



وأعرب ترودو عن استعداد بلاده تقديم المساعدة والخبرة ودعم جهود التحقيق الجارية.

وفي اتصال منفصل، ناقش رئيس الوزراء الكندي، مع نظيره الهولندي مارك روته، الوضع في العراق والمنطقة، وأهمية إيقاف التصعيد. وشددا على الحاجة للحفاظ على التركيز على مكافحة داعش ودور قوات التحالف في هذا الصدد. كما اتفقا على أهمية الاستقرار والأمن في العراق ، وكذلك المساهمة المهمة التي قدمتها بعثة الناتو في العراق.



وأكد الزعيمان التزامهما بالجهود المبذولة لمنع الانتشار النووي.



يأتي ذلك بعد أن صرح رئيس الوزراء الكندي - في مؤتمر صحفي أمس - بأن بلاده تمتلك معلومات استخبارية تشير إلى أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تم إسقاطها فوق طهران عن طريق الخطأ بواسطة صاروخ إيراني.

