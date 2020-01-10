توجيهات السيسي بتطوير قطاعات الزراعة.. ورسالته إلى نظيره الجزائري تتصدر اهتمامات الصحف



تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بوزارة الزراعة اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الجمعة/ التي أبرزت أيضا زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الجزائر حيث سلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون .



وتابعت الصحف الاجتماع الفني الرابع والأخير لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي لوزراء المياه بمصر والسودان وأثيوبيا الذي اختتم أمس بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وياسر عباس وزير الري السوداني والدكتور سيلشي بيكيلي وزير المياه والطاقة الإثيوبي وحضور ممثلي الولايات المتحدة ووفد البنك الدولي.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث وجه الرئيس ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بوزارة الزراعة؛ بما في ذلك عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ودعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وسرعة دراسة الحلول للمشروعات المتعثرة.



ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة القول إن الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، حيث وجه الرئيس لتطوير دور الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشكلاتهم.



في سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الخارجية سامح شكري وصل أمس إلى الجزائر ضمن التحركات المصرية النشيطة في الآونة الأخيرة لوقف التدخل العسكرية التركي في ليبيا .



ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القول إن شكري سلم رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، كما التقى نظيره الجزائري صبري بوقادوم لبحث سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدما ، فضلا عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المستجدات المتسارعة هناك.



وأضافت الصحيفة أن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامه رحب بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.



إلى ذلك ، تابعت صحيفة (الأخبار) وقائع الاجتماع الفني الرابع والأخير لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي والذي عقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وياسر عباس وزير الري السوداني والدكتور سيلشي بيكيلي وزير المياه والطاقة الأثيوبي، وحضور ممثلي الولايات المتحدة و وفد البنك الدولي .



ونقلت الصحيفة عن وزارة الري المصرية القول إن مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام يحقق مكاسب الدول الثلاث وليس لطرف على حساب الآخر، وحتى الآن هناك العديد من النقاط الخلافية.



وفي شأن التعليم، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر إلى 1000 مدرسة، مؤكدا أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص للعمل على إنشاء تلك المدارس.



وأضافت أن كلام الوزير جاء خلال مؤتمر صحفي أمس عقب التوقيع على بروتوكول إنشاء مدرسة (هويتنا) بمنطقه عين حلوان بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية واتحاد بنوك مصر.



ونقلت الصحيفة عن الوزير القول إن خطة الوزارة خلال عام 2020 هي بناء المناهج الجديدة للتعليم الأساسي، موضحا أن الوزارة ستنتهي من بناء المناهج الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع المسئولين في المحافظات على إنشاء "فراغات ذكية" للقضاء على الكثافات في الفصول بهدف تقديم خدمة تعليمية أفضل خلال الفترة المقبلة.



حكوميا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة ، بحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن والمحاسب أحمد سعيد مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية.



ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء أهمية متابعة الجداول الزمنية لتنفيذ وتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وتطوير المناطق العشوائية التي تنفذها وزارة الإسكان، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة في هذه الملفات وهناك شهادات دولية بذلك .



وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء كلف بتكثيف الأعمال بمشروع الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية كبرى وسيكون منتزها لمختلف شرائح المجتمع.



اقتصاديا، نشرت صحيفة (الجمهورية) أن وكالة بلومبرج الأمريكية أكدت أن تراجع معدل التضخم في مصر الشهر الماضي يظهر نجاح الدولة في كبح جماح الأسعار وذلك في إطار منظمة الإصلاح الاقتصادي.



ونقلت الصحيفة عن آلين سانديب رئيس قسم الأبحاث لدى شركة (ناديم للوساطة) في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني أمس أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية التي تمثل حوالي ثلث قيمة سلة السلع التي يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أي ارتفاعات موسمية تحدث في الأسعار.

أما صحيفة (الأهرام) نشرت في صدر صفحتها الأولى نبأ هبوط أسعار الدولار بنحو 6 قروش في تعاملات البنوك أمس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 34 شهرا (مارس 2017) حيث سجلت في عدد من البنوك 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع وذلك بسبب زيادة تدفقات النقد الأجنبي ووفرة المعروض منه.



ونقلت الصحيفة عن محمد الأتربي رئيس بنك مصر القول إن أهم أسباب تحسن الجنيه أمام الدولار هو أن مصر تعد من أكثر الدول أمنا في المنطقة ومؤشراتها الاقتصادية في تحسن مستمر نتيجة التوترات في المنطقة وهناك تدفق من الخارج إلى العملات الأجنبية في السوق المصرية ، وبالتالي فإن المعروض أكثر من حجم الطلب؛ وهو ما ينعكس على تراجع السعر.