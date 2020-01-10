سول وواشنطن تؤكدان مجددا التنسيق الوثيق حول شئون بيونج يانج

أكد مستشار الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي جونج وي-يونج ونائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون مجددا التنسيق الوثيق بين البلدين حول شؤون كوريا الشمالية، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - اليوم الجمعة عن الخارجية الأمريكية - قولها إن بيجون التقى جونج أثناء زيارته الولايات المتحدة وناقش الطرفان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والتنسيق الوثيق في القضايا الأمنية الدولية.



وأفادت الخارجية الأمريكية مجددا بأنهما أكدا التحالف القوي بين سول وواشنطن، وتعهدا بالتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



ووصل جونج إلى واشنطن يوم 7 يناير وأجرى مشاورات ثلاثية مع نظيريه الأمريكي روبرت أوبراين والياباني شيجيرو كيتامورا في اليوم التالي، والتقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة وجيزة أثناء المحادثات.