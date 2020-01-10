AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سول وواشنطن تؤكدان مجددا التنسيق الوثيق حول شئون بيونج يانج

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:49 م
سول وواشنطن تؤكدان
سول وواشنطن تؤكدان مجددا التنسيق الوثيق حول شئون بيونج يانج
Advertisements
أ ش أ
أكد مستشار الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي جونج وي-يونج ونائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون مجددا التنسيق الوثيق بين البلدين حول شؤون كوريا الشمالية، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - اليوم الجمعة عن الخارجية الأمريكية - قولها إن بيجون التقى جونج أثناء زيارته الولايات المتحدة وناقش الطرفان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والتنسيق الوثيق في القضايا الأمنية الدولية.

وأفادت الخارجية الأمريكية مجددا بأنهما أكدا التحالف القوي بين سول وواشنطن، وتعهدا بالتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووصل جونج إلى واشنطن يوم 7 يناير وأجرى مشاورات ثلاثية مع نظيريه الأمريكي روبرت أوبراين والياباني شيجيرو كيتامورا في اليوم التالي، والتقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة وجيزة أثناء المحادثات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. جولة للمبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية في سول وطوكيو

مستشار الأمن القومي الأمريكي يهدد كوريا الشمالية.. لهذا السبب

حقيقة عزم وزير الخارجية الأمريكي الاستقالة من منصبه

طائرة مراقبة أمريكية تحلق مجددا فوق شبه الجزيرة الكورية

ترشيحاتنا

لن تتوقع .. ما الذي تفعله مياه الأمطار في شعرك؟

الناتو يرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

فضائح جنسية ورشاوى تلاحق رئيس وزراء قطر السابق .. تفاصيل

انتبه.. 7 عقوبات لمن يؤذي الناس ويضرهم في الدنيا والآخرة.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10- 1- 2020 والقنوات الناقلة

أدوية علاج التهابات الحلق بدون طبيب

AdvertisementS

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

هبوط أسعار البنزين والدولار والذهب لهذه الأرقام.. اعرف الأسباب

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الليبي

بعد 4 سنوات.. الشرطة الليبية تحدد موقع ذبح المصريين الأقباط في سرت.. فيديو

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

القوات المسلحة: تنفيذ مناورة عسكرية ضخمة خلال أيام بمشاركة أسلحة حديثة

السيسي وبوتين يتفقان على تنسيق الجهود لمواجهة الأرهاب بليبيا

يورجن كلوب يعلن غياب رباعي ليفربول عن موقعة توتنهام

طرف ثالث.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تركي ال الشيخ ينشر فيديو لمهارات لاعب بالدوري الإسباني.. ومتابعون: هييجي الأهلي؟

أخبار الفن| أول صور لقتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه.. مدير أعمال نانسي: بدنا شوية وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة