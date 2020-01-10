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أخبار العالم

بعد مقتل سليماني .. روسيا تطالب إيران وأمريكا بضبط النفس

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:35 ص
صدى البلد
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وكالات
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أملها في عدم قيام الولايات المتحدة وإيران بشن أي هجمات جديدة، داعية الجميع إلى ضبط النفس.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح اليوم الجمعة، أثناء زيارته طوكيو، إن: "موسكو تعمل في هذا الاتجاه وتعتزم بذل جهود، بما في ذلك ما يتماشى مع مفهومنا المعروف المتمثل في إنشاء نظام أمن جماعي في منطقة الخليج، وذلك في إطار اتصالات ليست فقط ثنائية بل مع كل البلدان، التي تنتقد إيران لجوانب معينة من سياستها في المنطقة، ومع كل طرف مفتوح لإيجاد حلول للمشاكل الحالية بعيدا عن الأسس الإيدولوجية".

ونقلت قناة روسيا اليوم عن ريابكوف قوله إن روسيا تدعو، على خلفية الوضع المحيط بإيران، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وبالتحديد الولايات المتحدة التي تعتبر موسكو سياستها غير مقبولة.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، الذي وصل إلى طوكيو للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الروسي الياباني: "يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، وخاصة الولايات المتحدة، التي فجرت الشرق الأوسط ، فضلا عن مواصلتها اتباع سياسة زعزعة الاستقرار والفوضى والسيطرة والابتزاز ، وهي سياسة تبدو لنا مدمرة وغير مقبولة"​​​.
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