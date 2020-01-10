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منوعات

طقس الإمارات.. استمرار هطول الأمطار حتى الغد

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
هطلت أمطار مختلفة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة من الإمارات.

وتتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن وجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، صاحبته كتلة هوائية باردة، بالتزامن مع امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر تستمر حتى يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وسقطت أمطار متوسطة على مدينة أبوظبي والمناطق المحيطة ومنطقة الظفرة في المرفأ والرويس وجبل الظنة وغياثي والشوامخ وخفيفة على الشارقة وعجمان وعدد من الجزر.

وبدأ تكوّن السحب الركامية ظهر، أمس، «الخميس» على مناطق متفرقة خاصة شرقًا وشمالًا وكانت مصحوبة برياح نشطة السرعة وصلت سرعتها إلى 70 كم/‏‏‏‏‏‏س على البحر مع وجود السحب الركامية وارتفاع الموج إلى 9 أقدام في العمق، كما أثّرت على اليابسة بإثارة الرمال والأتربة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «الجمعة» غير مستقر وممطرًا على أغلب مناطق الدولة، وتستمر الأمطار مختلفة الشدة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا تعمل على جريان الأودية، والرياح جنوبية تتحول إلى شمالية غربية غربًا صباح غد السبت، تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحيانًا.

وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر سقوط الأمطار يوم غد «السبت» خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية وتقل السحب تدريجيًا مع المساء، والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحيانًا على البحر.

وبحسب الأرصاد تخف حدة الحالة الجوية بوجه عام يوم «الأحد» ويكون الطقس غائمًا إلى غائم جزئيًا، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويحتمل سقوط بعض المياه المتجمدة أو الثلوج على قمم الجبال.
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