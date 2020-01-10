بريطانيا: مبيعات التجزئة تسجل أسوأ معدلاتها منذ 25 عاما

أعلن أكبر كيان لتجارة التجزئة في بريطانيا أن مبيعات التجزئة سجلت تراجعا في العام المنتهى 2019 وذلك للمرة الأولى منذ 25 عاما.

وذكر كونسورتيوم تجارة التجزئة البريطاني أن إجمالي المبيعات تراجع بواقع 1ر0 في المئة مما يسجل أول تراجع في المبيعات منذ عام 1995.





وأضاف الكونسورتيوم أن المبيعات في شهرى نوفمبر وديسمبر تحديدا سجلت تراجعا كبيرا بصفة خاصة بلغت نسبته 9ر0 في المئة.

وفي الوقت نفسه ، كشف تقرير منفصل من مؤسسة باركلى كارد أن حدوث زيادة في ثقة المستهلكين فشل في تعزيز المبيعات في فترة أعياد الميلاد والاحتفالات بالعام الجديد.



