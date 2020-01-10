أكثر من مليون عملية تنزيل.. يوتيوبر يطلق تطبيقا يحظى بشعبية كبيرة خلال أسبوعين

أفاد موقع "The Verge" التقني، أن تطبيقا أطلقه منشئو محتوى شهير على موقع يوتيوب يحظى بانتشار واسع، حيث شهد التطبيق أكثر من مليون عملية تنزيل في مدة وجيزة جدًا.





وكان المدون المرئي السلوفاكي ديفيد دوبريك " David Dobrik"، قد أطلق قبل نحو أسبوعين تطبيقًا جديدًا باسم David’s Disposable على متجر التطبيقات التابع لآبل " App Store".





ويهدف التطبيق إلى إعادة إحياء ذكريات الكاميرات التقليدية ذات الأفلام التي تعالج في الاستوديوهات قبل إرسالها إلى المستخدم.





ويتيح التطبيق للمستخدمين التقاط الصور أثناء اليوم، ثم انتظارها لليوم الثاني في تمام الساعة 9 صباحًا، حينئذ سيحصل المستخدم على إشعار على شكل ظرف فيه الصور التي التقطت، وذلك غرار الظروف التي كانت ترسل فيها الصور أيام الكاميرات التقليدية.





ويمتاز التطبيق أيضًا بأنه يتيح للمستخدمين فعلًا طلب طباعة الصور لترسل من التطبيق مباشرةً إلى البيت.





وكما ظهر التطبيق لفترة وجيزة في قائمة التطبيقات المجانية الأكثر شعبية على متجر تطبيقات آبل، إذ يعد أسرع التطبيقات نموًا على متجر "آب ستور" متقدما على تطبيقي Disney + و Instagram، ولكنه الآن ليس ضمن قائمة أكثر التطبيقات تنزيلًا، ومع ذلك فهو لا يزال ضمن قسم (تطبيقات نحبها) Apps We Love.





وقال مصدر مطلع لموقع "ذا فيرج": "أن التطبيق حقق أكثر من مليون تنزيل في أقل من أسبوعين على إطلاقه، هذا ويتوفر التطبيق للتنزيل مجانًا ولكن ستكون هناك إعلانات، ولكن يمكن للمستخدم دفع 0.99 دولار أمريكي للحصول على اشتراك ممتاز".



