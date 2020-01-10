هل تعمدت إيران تجنب قتل أمريكيين في هجومها داخل العراق؟ استراتيجي سعودي يجيب

شكل مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بطائرة أمريكية بدون طيار تصعيدا في التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة.وعلى الرغم من التحذيرات الغاضبة من طهران وتهديدها بأن تدفع واشنطن الثمن غاليا لمقتل سليماني، لم يصب أحد في الهجوم الذى نفذته الأربعاء، على قاعدتين عراقيتين "عين الأسد" و "أربيل" توجد بهما قوات أمريكية ردا على مقتل سليمانى الجمعة الماضية.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه تعليقا على تطورات المواجهة مع إيران "يبدو أن طهران تراجعت" واكتفت برد فعلها على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.





وأكد ترامب أن القصف الأمريكي لم يوقع ضحايا في الجانب الأمريكي أو العراقي، بينما أدى إلى دمار محدود في القواعد التي استهدفها. فهل تعمدت إيران تجنب قتل الأمريكيين؟





المحلل الاستراتيجي السعودي، عبد العزيز منيف بن رازن، مستشار مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، قال إن إيران حاولت عن عمد الحد من الضحايا وتجنب ضرب منشآت أمريكية للحيلولة دون تصعيد الأزمة وخروجها عن السيطرة واصفا الرد الإيرانى بـ "مسرحية هزلية".





وأوضح "بن رزان"، لـ"صدى البلد"، أن الدليل على ذلك، تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن الهجوم الإيرانى على القاعدتين لم ينتج عنه وقوع خسائر بشرية بين صفوف الأمريكان وربما هى الرواية الأصح في ظل سعي ترامب لكسب عدد أصوات الأمريكان قبل خوضه الإنتخابات المقبلة، وفي ظل ما أعلنته إيران من وقوع 80 قتيلا و190 مصابا دون توثيق لنتائج الهجوم بالصورة أو الفيديو لتؤكد صحة ما أعلنته أمام العالم.



