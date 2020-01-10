رشا مجدي: نجاح تجربة شراء المنتج المحلي يتوقف على انخفاض الأسعار.. فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي أن hتجاه الدولة نحو دعم المنتج المحلي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلينا كمواطنين.



وأضافت مقدمة برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه لأجل نجاح تلك التجربة بدأ العد التنازلى لتفعيل المبادرة الرئاسية لتشجيع شراء المنتج المحلي بأسعار مخفضة.



وتابعت الإعلامية رشا مجدي أنه إذا أردنا النجاح لتجربة شراء المنتج المحلي يجب أن تقدم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.



وأشارت الإعلامية رشا مجدي أنه يجب أن يتم تقديم الدعم الكامل لمنتجات بلدنا لأنها تستطيع أن تنافس المنتجات العالمية.



وقالت الإعلامية رشا مجدي أن هناك شركات محلية ستنافس الشركات العالمية ولكن هذا لن يتم إلا بتقديم الدعم لمنتجات بلدنا.

