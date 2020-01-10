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ريهام إسماعيل: 5 أسباب تكسر السعادة في حياة الإنسان.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت المدربة ريهام إسماعيل أن كل إنسان يتعرض إلى العديد من ضغوط فى الحياة ولكن الحالة النفسية وحدها هى من تستطيع أن تجعلنا نتعامل مع كل الضغوط الموجودة.

وأضافت المدربة المعتمدة خلال وجودها ضيفة ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن هناك أشخاصا دائما ما يعشقون دور الضحية أو أنه يشتكي من أي شئ يواجهه أو أنه يلوم الناس في الحالة التي وصل إليها مؤكدة أن هذا يجعله يعيش بحلقة مفرغة من التعاسة.

وتابعت المدربة ريهام اسماعيل أن هناك كثير من العلاقات فى حياتنا تمثل علاقات سامة بوجود الأشخاص الذين دائما ما يذكرون الآخرين بأخطائهم وعلينا ان لا نعطي لهم الفرصة حتى لا يسرقوا أمالنا وطموحاتنا .

وأشارت المدربة المعتمدة الى أن الحالة النفسية هي التي تؤثر في ظروف الحياة ككل مشيرة إلى أن ثبات السعادة لدى البعض يكون بنسبة 50% وهناك معدل السعادة المكتسب من عاداتنا اليومية بنسبة 50%.

وقالت المدربة المعتمدة أن هناك عددا من الأسباب الرئيسية لكسر السعادة في حياتنا وهي الطلاق الذي يكسر سعادة الإنسان أو وفاة شخص عزيز علينا أو المخدرات التى تدمر جسد الإنسان أو الفقر المقذع.
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