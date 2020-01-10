محمد بن راشد يزور موقعا أثريا اكتُشف منذ 50 عاما.. صور

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إننا نبحث في الماضي لنستكشف كنوزه ومكوناته ونحيي التراث وذاكرة شعبنا.



جاء ذلك خلال زيارته موقع جميرا الأثري الذي اكتشف في العام 1969 حين بدأت بلدية دبي بالتنقيب عن كنوز هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، أي في الحقبة العباسية.



جاء ذلك خلال زيارته موقع جميرا الأثري الذي اكتشف في العام 1969 حين بدأت بلدية دبي بالتنقيب عن كنوز هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، أي في الحقبة العباسية.



وأضاف بن راشد اننا نحافظ عليه من الاندثار ليبقى شاهدًا على ماضينا وقيمنا الإنسانية والمعرفية ويستنهض طاقات وأفكار شبابنا وإبداعاتهم وتوظيفها في خدمة الوطن وإعلاء رايته وتعميق روح الانتماء الوطني لدى الشباب والأجيال المتعاقبة».



وتابع وهو يشاهد عمليات التنقيب التي يقوم بها منقبون ومنقبات للآثار من شباب الوطن: أنا سعيد بكم يا شباب وفخور بما تقومون به من أعمال صعبة ودقيقة تحتاج إلى صبر ومهارة في العمل بحثًا عن سيرة الأجداد والآباء المتجذرة في هذه الأرض المعطاء وتوثيق التاريخ الخالد لمنطقتنا والتمسك بهويتنا العربية الأصيلة وربط ماضينا المشرف بحاضرنا المؤمل الذي تأصل في الأرض وصولًا إلى تحقيق المستقبل المؤمل».



وتوقف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل زيارته للموقع في مبنى الزوار «المتحف» الذي يضم بين جنباته صورًا ومنحوتات وفخاريات وعملات معدنية تم اكتشافها في الموقع.



وتعرف ومرافقوه من مهرا سيف المنصوري، منقبة الآثار في بلدية دبي، على تاريخ كل قطعة آثار تم العثور عليها وأهميتها من حيث التعريف بتاريخ الموقع وأسراره ومكنوناته وأهمية المنطقة بالنسبة للقوافل التجارية في ذلك العصر.

