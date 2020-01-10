AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

محمد بن راشد يزور موقعا أثريا اكتُشف منذ 50 عاما.. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إننا نبحث في الماضي لنستكشف كنوزه ومكوناته ونحيي التراث وذاكرة شعبنا.

جاء ذلك خلال زيارته موقع جميرا الأثري الذي اكتشف في العام 1969 حين بدأت بلدية دبي بالتنقيب عن كنوز هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، أي في الحقبة العباسية.

جاء ذلك خلال زيارته موقع جميرا الأثري الذي اكتشف في العام 1969 حين بدأت بلدية دبي بالتنقيب عن كنوز هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، أي في الحقبة العباسية.

وأضاف بن راشد اننا نحافظ عليه من الاندثار ليبقى شاهدًا على ماضينا وقيمنا الإنسانية والمعرفية ويستنهض طاقات وأفكار شبابنا وإبداعاتهم وتوظيفها في خدمة الوطن وإعلاء رايته وتعميق روح الانتماء الوطني لدى الشباب والأجيال المتعاقبة».

وتابع وهو يشاهد عمليات التنقيب التي يقوم بها منقبون ومنقبات للآثار من شباب الوطن: أنا سعيد بكم يا شباب وفخور بما تقومون به من أعمال صعبة ودقيقة تحتاج إلى صبر ومهارة في العمل بحثًا عن سيرة الأجداد والآباء المتجذرة في هذه الأرض المعطاء وتوثيق التاريخ الخالد لمنطقتنا والتمسك بهويتنا العربية الأصيلة وربط ماضينا المشرف بحاضرنا المؤمل الذي تأصل في الأرض وصولًا إلى تحقيق المستقبل المؤمل».

وتوقف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل زيارته للموقع في مبنى الزوار «المتحف» الذي يضم بين جنباته صورًا ومنحوتات وفخاريات وعملات معدنية تم اكتشافها في الموقع.

وتعرف ومرافقوه من مهرا سيف المنصوري، منقبة الآثار في بلدية دبي، على تاريخ كل قطعة آثار تم العثور عليها وأهميتها من حيث التعريف بتاريخ الموقع وأسراره ومكنوناته وأهمية المنطقة بالنسبة للقوافل التجارية في ذلك العصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد بن محمد يرحب بالمشاركين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي بدبي

محمد بن راشد يقيم مأدبة غداء لـ ولي العهد السعودي خلال زيارته للإمارات

الإمارات بتفرح.. والقيادات تحتفل باليوم الوطني الـ 48.. ورئيس الدولة يؤكد: عزة وكرامة الجميع هدفنا.. ونائبه: زايد ومكتوم أسسا نهضة وطننا

دبي ..أرقام مذهلة في ليلة رأس السنة..وإكسبو2020 الأكبر في التاريخ

تحولات جديدة تؤمن مستقبل الإماراتيين 50 عاما.. بن راشد يحول دبي لأفضل مدينة في العالم بوثيقة 4 يناير.. مجلس الإمارة الجديد يقود خارطة 2020 وما بعدها

بن راشد يحضر السباق الرئيسي لمهرجان القدرة على التحمل في دبي

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. 20 مكافأة ربانية

عماد متعب ويارا نعوم يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

الزمالك يستضيف زيسكو بـ دوري أبطال أفريقيا اليوم

أجواء أوروبية على أرض مصرية..سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض والثلج يغطي المدينة

بفستان أسود.. وفاء عامر تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل توفيق عكاشة

مشهد مروع.. حريق يلتهم برجا تحت الإنشاء في السعودية.. فيديو

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أجواء أوروبية على أرض مصرية..سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض والثلج يغطي المدينة

مش بالسن.. 20 صورة تكشف عن إطلالات سميرة سعيد الشبابية.. صور