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مبادرة رفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية توضح المهارات الأساسية للمعلم.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت بسمة عبد الحميد مدربة بمبادرة رفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية أن المبادرة في المقام الأول تستهدف مهارات تعامل المدرس مع الطلاب.

وأضافت خلال برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن النطق وإتقان اللغة هي الشرط الأساسي لمعلم اللغة الإنجليزية ولكن المبادرة تعتمد على المهارات التي من الواجب أن يكتسبها المعلم.

وتابعت بسمة عبد الحميد انه في بداية المبادرة كنا شخصين فقط ولكن في الفترة الأخيرة وصلنا لما يقرب 40 شخصا متطوعين يستطيعون أن يقدموا دورات تدريبية أونلاين.

وأشارت إلى أن العدد قد يصل لمن يشاهدوا الفيديوهات الخاصة بالدورات التدريبية الى 2000 شخص على مدار اليوم.

وقالت أن تلك الدورات التدريبية تعتبر فرصة كبيرة لمن هو خارج محافظة القاهرة أو لمن لا يستطيع أن يحصل عليها بأحد الأماكن الباهظة التكاليف.
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