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منوعات

مسلح يفتح النار على مول تجاري.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
انتزعت كل الأخلاق والسمات النبيلة من قلب لص، حيث اتجه بأسلحته إلى مول تجاري لتنفيذ جريمته البشعة في حق أبرياء، من أجل الحصول على المال، لتتحول رحلة شراء عائلات وسيدات إلى مذبحة.

قام مسلح النار بإطلاق النار خلال عملية سطو مسلحة في مركز تجاري في تايلاند مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل، بينما أصيب خمسة أشخاص آخرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكان من بين هؤلاء سائح يعاني من جروح خطيرة في إطلاق النار في لوبوري، وطفل يبلغ من العمر عامين كان يسير جنبًا إلى جنب مع والدته عندما وقع الحادث. فيما تقوم الشرطة بالبحث عن المسلح للقبض عليه.

وتظهر لقطات مرعبة اللحظة التي دخل فيها اللص المسلح إلى متجر روبنسون قبل أن يفتح النار على المتسوقين، ويقتل البعض ويصيب الآخرين بسلاح كاتم للصوت.

وتعتقد الشرطة أنه خبير مدرب في مجال الأسلحة النارية، وكان قد قام بالسطو على محل مجوهرات كبير وغيرها من المحلات التجارية.
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