ترامب: سليماني كان يخطط لشن هجمات جديدة ضد المصالح الأمريكية في بلدان أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة أن بلاده كانت مستعدة للذهاب إلى الحرب مع إيران، عندما أطلقت طهران 16 صاروخًا على قواعد عسكرية في العراق.



وأكد ترامب - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في حرم مطار بغداد يوم 3 يناير الماضي، كان يخطط لهجمات جديدة ضد المصالح الأمريكية، كما كان يحضر لاستهداف سفارات الولايات المتحدة ليس فقط في العراق بل في بلدان أخرى.



وعن الانتقادات التي وجهت إليه بعدم إخطار الكونجرس قبل القصف الجوي، أشار ترامب أنه لو علم آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، بالضربة التي وجهت لسليماني، لكان سربها لوسائل الإعلام قبل تنفيذها.



يذكر أن التوتر تصاعد مؤخرًا بين البلدين لا سيما الضربة الأمريكية التي أودت بحياة قائد فليق القدس السابق، بالإضافة إلى 4 ضباط إيرانيين، فضلًا عن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.