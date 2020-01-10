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أخبار العالم

إسرائيل أفرجت عن أسيرين سوريين بعد استعادة رفات الجندي زخاريا بامول

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:12 ص
إسرائيل أفرجت عن
إسرائيل أفرجت عن أسيرين سوريين بهدف استعادة رفات جندي
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن إسرائيل أفرجت صباح اليوم الجمعة، عن أسيرين سوريين، بعد استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي "زخاريا بامول" من سوريا.


وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن الأسيرين السوريين، أحدهم جنائي، والثاني أمني، وهو الأسير صدقي المقت، من الجولان، وهو أقدم أسير سوري في إسرائيل.


وقالت القناة العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية، صادقت الليلة على الإفراج عن المقت، ووافقت على عودته الى منزله بقريته "مجدل شمس" في هضبة الجولان.


وأضافت القناة، أن الأسير السوري الثاني هو أمل أبو صالح، وهو أسير جنائي، وسيتم ارساله الى سوريا، من خلال التنسيق مع الجيش السوري، بواسطة الصليب الأحمر.


يشار إلى أن الأسير المقت أمضى في السجون الإسرائيلية، 27 عاما وتم الإفراج عنه عام 2012، وتم إعادة اعتقاله عام 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما.
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