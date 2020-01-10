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اقتصاد

الطماطم تسجل بـ 5.60 للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 10-1-2020

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:04 ص
الطماطم
الطماطم
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مايكل عياد
استقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور للخضراوات والفاكهة "جملة"، اليوم الجمعة 10-1-2020، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.60 جنيه، والبصل بين 2.50 و5.50 جنيه للكيلو، وذلك وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للسوق.

وسجلت الكوسة بين 5 و8 جنيهات للكيلو، فيما سجلت البطاطس بين 3 و 5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا بين 4 و 8 جنيهات للكيلو.

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وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3 و 5 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 5 و 8 جنيهات، والقلقاس بين 4 و 7 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي يتراوح بين 3 و 5 جنيهات للكيلو، وسجلت البطاطا بين 2 و 4 جنيهات للكيلو.

كما استقرت أسعار الفاكهة، حيث سجل كيلو العنب الأصفر المستورد نحو 25 جنيها، وتراوح بين 4 و 5 جنيهات سعر كيلو الجريب فروت، والبرتقال البلدى سجل بين 2 و 4 جنيهات للكيلو، والتين البرشومى سجل 4 جنيهات، وسجلت الجوافة 2.5 جنيه، وسجل كيلو الرمان جنيهين.
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