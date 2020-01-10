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أخبار البلد

الصحة: الانتهاء من فحص 4 ملايين امرأة منذ انطلاق مبادرة صحة المرأة

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:22 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 4 ملايين و16 الفًا و668 امرأة، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار" 100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و201 ألف و194 امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم فى محافظات المرحلة الثانية مليون و813 ألفًا و611 امرأة ، مشيرًا إلي أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".

وقال إن المبادرة مستدامة منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلي عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.


وأشار مجاهد الي أن محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا بمحافظات المرحلة الثانية حيث بلغ عدد المفحوصات 455 ألفًا و536 امرأة، تليها محافظة المنوفية بإجمالي مفحوصات 348 ألفًا و858 امرأة، لافتًا إلي أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلي تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335، لافتًا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي وحدة ترفض تقديم الخدمة.

وأكد مجاهد أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشملها المبادرة وهي: (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية)، بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، موضحًا أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.
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