في عيد ميلادها.. تعرفي على أسرار ورشاقة سميرة سعيد

يحل اليوم 10 يناير عيد ميلاد الفنانة القديرة سميرة سعيد التي أكملت 62 عامًا، ولكنها نجحت في الحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها ورشاقتها رغم تقدمها في العمر.
كشفت سميرة سعيد عن سر جمالها ورشاقتها خلال إجرائها إحدى الحوارات، قائلة إنها "ملتزمة بممارسة الرياضة بشكل يومي وأن هذا هو السر الحقيقي في استمرارها بروح الشباب والحيوية، بالأخص أنها تقوم بممارسة السباحة بشكل يومي.
كما أكدت سميرة سعيد أنها تحرص دوما على تناول طبق السلطة بالإضافة إلى المواظبة على تناول كميات كبيرة من المياه وهو ما يمنحها بشرة نضرة خالية من أى شوائب.