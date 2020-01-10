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أخبار العالم

تأييدا لأمريكا.. اليابان تنشر قوات عسكرية في الشرق الأوسط

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:08 ص
الجيش الياباني
الجيش الياباني
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا أمر بنشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق الأوسط.

وأعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أمس الخميس، عن تأييده لقرار الولايات المتحدة بالرد بشكل مدروس على الهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الأمريكية فى العراق.

وقال آبي - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "نحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس، وموقفنا هو دعم الرد المقيد من جانب الولايات المتحدة"، وأضاف "سنواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لتخفيف واستقرار الوضع في الشرق الأوسط".

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء بأن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على طهران لكنها لا تنوي تقديم رد عسكري آخر، وذلك في ظل القلق المتزايد بشأن النزاع المفتوح بين الولايات المتحدة وإيران والذي بدأ منذ وقت طويل خاصة بعد الخلاف بينهما بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وجاءت الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على القواعد الأمريكية بالعراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية.

وجعل النزاع الأمريكي - الإيراني من الصعب على اليابان موازنة علاقاتها الودية مع إيران وتحالفها الأمني​ مع الولايات المتحدة.
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