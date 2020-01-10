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ديني

السماحة عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت.. موضوع خطبة الجمعة

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:23 ص
موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة
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محمد صبري عبد الرحيم
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «السماحةُ عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.

وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وأكدت أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا -عزوجل- والسنة النبوية الشريفة.

وأشارت الأوقاف إلى أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية، إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا للوهم والالتباس.

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