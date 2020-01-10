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مرأة

طريقة عمل ثوم بودرة بالمنزل أفضل من الجاهز

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:00 م
طريقة عمل ثوم بودرة
طريقة عمل ثوم بودرة بالمنزل أفضل من الجاهز
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أسماء عبد الحفيظ
تقبل أغلب ربات البيوت على استعمال الثوم البودرة فى أعداد أشهى الأطعمة، فإذا كنت من عشاق تناول الثوم البودرة واستعماله، تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة إعداده بالمنزل وبأقل تكلفة.


طريقة عمل ثوم بودرة 

عمل ثوم بودرة باستخدام الفرن نقشر كميّة فصوص الثوم التي نرغب في عملها بودرة، ونقطعها إلى شرائح. نوزع شرائح الثوم في صينيّة خاصة بالفرن، بحيث لا تكون مكدسة فوق بعضها، وندخلها إلى فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئويّة.

تترك الصينيّة في الفرن لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة مع المراقبة المستمرة حتى تجف شرائح الثوم جيّدًا. نخرج شرائح الثوم المحمصة من الفرن، ونتركها لمدة ثلاث دقائق حتى تبرد تمامًا أو أكثر حسب الحاجة .

يخلط شرائح الثوم المحمصة في وعاء الخلاط الكهربائي، حتى نحصل على بودرة ناعمة أو فى مفرمة الأعشاب، ونحفظ بودرة الثوم في علبة توابل خاصة أو في برطمان زجاجي نظيف لاستخدامها عند الحاجة.
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