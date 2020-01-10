ضبط عاطل يدير مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عاطل يدير ورشة منزله ببنها لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وبيعها مقابل مالبغ مالية أحيل المتهم للنيابة وتم التحفظ على الورشة وتولت النيابة التحقيق.



وكانت المعلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها أكدتها التحريات مفادها قيام "عماد ن ن " 51 سنة عاطل ومقيم كفر أبو ذكري – دائرة المركز والسابق اتهامه في 11 قضية ( سرقة – نصب – سب علني – مخدرات – تشرد – تسول – سرقة وسائل نقل ) ومسجل شقي خطر " سرقات بالإكراه " باتخاذه ورشة كائنة بمسكنه لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية.



وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه بمحل سكنه أمكن ضبطه وبالتفتيش تم ضبط (3 سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع - 1 هيكل فرد خرطوش معد للتصنيع - مبلغ مالي 4970 جنيها - 2 هاتف محمول وأدوات التصنيع عبارة عن - ماكينة لحام - 2 صاروخ تقطيع - 2 إسطوانة جلخ - 2 منجلة تقطيع - 2 شاكوش - ماكينة برشام - 3 مقبض خشبي لفرد خرطوش - كمية من المسامير ومجموعة من المواسير ) وتم التحفظ عليهم.



وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وتولت النيابة التحقيق.

