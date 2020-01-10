أشطر وأحرف لاعب كرة.. بشرى توجه رسالة لـ محمد زيدان

نشرت بشرى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة جديدة تجمعها باللاعب السابق "محمد زيدان".



وعلقت بشرى على الصورة " مع واحد من أحرف وأشطر لاعيبة الكرة المصرية, الكابتن محمد زيدان".



ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى بشرى وجاءت أبرز التعليقات: وحشنا يا عالمى, كان حريف فعلا.



ودخلت بشرى، مجال الغناء من خلال دويتو "تبات ونبات" مع محمود العسيلى، ثم أطلقت بعدها عددا من الأغانى المنفردة آخرها "كوبرا" التي هاجمت فيها محمد رمضان قبل أن يتصالحا في مهرجان الجونة السينمائي الأخير.



أنتجت بشرى عددا من الأفلام، وتعتبر واحدة من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي الذي حقق نجاحا كبيرا في فترة وجيزة.