طرابلس_تحت_القمع.. يتصدر تويتر في لبنان

تصدر هاشتاج #طرابلس_تحت_القمع المرتبة الأولى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر فى لبنان وجاء ذلك تضامنًا مع الأحداث الأخيرة والغير مستقرة فى الجمهورية الليبية ، وأعقبها مسيرات فى لبنان إحتجاجًا على هجوم طرابلس ومساندةً للشعب الليبى .



وكانت التغريدات كالتالى :

-طريق الرينغ مقطوع منذ دقائق تضامنا مع طرابلس ورفضا لحملات الاعتقالات والقمع في المدينة .... #طرابلس_تحت_القمع.



-ثورة طرابلس أظهرت للبنانيين وللعالم انها من أجمل وأرقى الثورات، فضلًا عن أن الطرابلسيين دعموا كلّ الساحات من الذوق، إلى جل الديب إلى ساحة الشهداء وصيدا عند الحاجة ،واجبٌ علينا التضامن معهم وهم يتعرضون للقمع والإعتقال ،كلنا معكِ يا عروسة الثورة ،إلى الشارع #طرابلس_تحت_القمع.



-يا طرابلس بيروت معاكي للموت، #طرابلس_تحت_القمع.



يذكر أن هجوم غرب ليبيا أو معركة طرابلس 2019 هيَ حملة عسكرية يشنّها الجيش الوطني الليبي لاستعادة العاصمة طرابلس القابِعة تحتَ سيطرة حكومة الوفاق الوطني. بدأت هذهِ المعركة في الرابع من أبريل من عام 2019.











