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اقتصاد

هبط عالميا 2.21 %.. سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:40 ص
الذهب
الذهب
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مايكل عياد
هبط سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم الجمعة 10-1-2020  بنسبة 2.21 % إلى 1547.85 دولارًا أمريكيًا، وانخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 1.35 % إلى 1550.75 دولارًا أمريكيًا.

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تراجعت أسعار الذهب مجددا اليوم الجمعة 10-1-2020 بشكل كبير، بعد ارتفاعات أمس الخميس التي بلغت حوالي 10 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 الأكثر انتشار ومبيعا قيمة 688 جنيهات للجرام، بتراجع 16 جنيها كاملًا عن أمس، وذلك بعد هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارًا.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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