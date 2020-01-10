روسيا تستعد لتشكيل قوات جديدة في سوريا

بدأت روسيا في تشكيل قوة محلية جديدة في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.



وقالت مصادر لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن القوات الروسية المتواجدة في مدينة دوما اشترطت على الراغبين بالتسجيل والتطوع ضمن القوات الجديدة أن يكونوا قد أجروا "تسوية أمنية"، وغير تابعين لأي جهة.



ولاقى المركز الروسي المسؤول عن تقديم طلبات الانتساب، قبول عدد كبير من الشباب في المدينة، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 400 شاب.



ومن جانبه، قال الضابط الروسي المسؤول عن تسجيل الطلبات، إن القوات الجديدة ستكون تبعيتها بشكل كامل لروسيا، وسيتم تقديم الدعم المادي واللوجستي من الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في دوما، على أن يتم تقديم بطاقات للمنتسبين صادرة عن قاعدة حميميم.