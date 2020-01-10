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محافظات

تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تشهد محافظة البحيرة تحسنا تدريجيا فى حالة الطقس حيث بدت الشمس مشرقة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة وذلك بعد موجة الأمطار التى ضربت جميع ربوع المحافظة على مدار الأسبوع الماضي وتسببت فى تأجيل امتحانات يوم السبت الماضى الى أمس الخميس حيث بدأت الامتحانات متأخرة ساعة عن موعدها الرسمى بقرار من اللواء هشام آمنة محافظ بسبب سقوط الأمطار ولمنح فرصة للمعلمين والطلاب للوصول لمقر مدارسهم حرصا على سلامتهم

وتواصل الوحدات المحلية أعمالها فى رفع مخالفات وآثار الأمطار بنطاق المحافظة حيث تم الدفع ب٤٧٠ معدة لمنظومة النظافة والصرف الصحى لشفط مياه الأمطار ورفع المخلفات التى تسبب إعاقة فى مرور المواطنين. 

وفى نفس الإطار شهدت مدينة إيتاى البارود متذ مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم قام "محمد كجك" رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة بجولة تفقدية لمتابعة شفط مياه الأمطار ورفع مخلفاتها مع استمرار رفع حالة التأهب القصوي علي مدار اليوم و الدفع بالمعدات الميكانيكية للوحدة المحلية لرفع مياه الأمطار.

وشملت جولة" كجك" ويرافقه توفيق شليم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود تفقد الشوارع الرئيسية بالمدينة لمتابعة جهود استمرار رفع آثار مياه الأمطار والطريق الزراعي ،ومحيط الكوبري العلوي بايتاي البارود للتأكد من رفع تجمعات مياه الأمطار تيسيرا للحركة المرورية.

وأشار" محمد كجك" رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود إلى استخدام ٢٠ معدة من منظومة النظافة والصرف الصحي لرفع مياه الأمطار بنطاق مركز إيتاى البارود منها 3 سيارات كسح و 2 جرار خاصة بالمدينة و 8 جرارات كسح خاصة بالقرى و 2 سيارة كسح خاصة بشركة الصرف و جرار كسح مشاركة مجتمعية و 3 ماكينات شفط مياة بالإضافة الي دعم القرى الأكثر تجميعا لمياة الامطار بمعدات ميكانيكية اخرى بجانب جراراتها و الدفع بماكينة شفط تابعة للحماية المدنية.

وأكد "كجك "على استمرار إنعقاد غرفة العمليات بالوحدة المحلية للتدخل السريع لحل أي مشكلات تطرأ ، و تواجد نواب رئيس المدينة علي مدار اليوم لتفقد أحوال الطرق الرئيسية و القري و التدخل السريع لرفع تراكمات مياه الأمطار.
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
تحسن تدريجى فى حالة الطقس بالبحيرة والوحدات المحلية تواصل شفط مياه الأمطار..صور
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