بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها وقرائها نقدم لكم بثا مباشرا لفعاليات شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية.





حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «السماحةُ عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.





وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.





وأكدت أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا -عزوجل- والسنة النبوية الشريفة.



