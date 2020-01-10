فرنسا تعلن مشاركتها في تحقيقات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

نقلت وكالة "رويترز" عن الهيئة الفرنسية للتحقيق في حوادث الطيران إعلانها تكليف ممثل لها بالمشاركة في تحقيق حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في أجواء العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء الماضي.



من جانبه، كشف رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زادة،عن تفاصيل سقوط الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران.



وقال زادة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ، لافتا إلى أن الطيار كان ينوي العودة إلى المطار مرة أخرى.



وأوضح زادة أن "الصندوق الأسود للطائرة تضرر، وقد تطلب بلاده المساعدة من روسيا وفرنسا وكندا، كما دعا شركة "بوينج" للمشاركة في التحقيق بحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية.



وتحدى زادة واشنطن قائلا: "إذا كانت لدى واشنطن أو كندا دلائل تثبت إسقاط الطائرة بصاروخ فلتقدمها".



وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا لوكالة رويترز، أمس الخميس، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت بواسطة صاروخ إيراني.



ونفى زادة الحديث عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ، مشيرا إلى أن الزعم الأمريكي أو الكندي في هذا الشأن هو حرب نفسية ودعاية ضد إيران ولأجل تحقيق أهداف سياسية.



وأعلن أن "الطائرة تعرضت لخلل فني قبل انطلاقها، وبعد ساعة من إصلاح الخلل أقلعت من المطار، حيث اشتعلت النيران في المحرك بعد قرابة دقيقة ونصف".



وأضاف أن "الطيار اتصل ببرج المراقبة وطلب المساعدة، وانقطع بعدها الاتصال، وبعد ذلك انخفض ارتفاع الطائرة وانفجرت بعد اصطدامها بالأرض".



وكان فريق تحقيق من أوكرانيا وصل اليوم إلى طهران للمشاركة في التحقيقات بأسباب سقوط الطائرة.



وقال زادة إن الأمر قد يستغرق "عاما أو عامين" لاستكمال التحقيق بشأن تحطم طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.