أدوية علاج التهابات الحلق بدون طبيب

تسبب التهابات الحلق الكثير من الأعراض المزعجة حيث تجعل الإنسان يعاني من التعب والارهاق والهزل خاصة أنها تؤثر بشكل كبير على كمية ونوعية الطعام التي يتناولها.





وعدد كبير من الناس لا يحب الذهاب الى الطبيب إلا في حالة الضرورة القصوى، لذا ذكر موقع "healthline" أن هناك مجموعة من الأدوية التى يمكن استخدامها لعلاج التهابات الحلق دون الحاجة للذهاب للطبيب.





- تناول الأدوية لتخفيف آلام الحلق ، أو لعلاج اسبابه.

- أسيتامينوفين (تايلينول)

- ايبوبروفين (أدفيل ، موترين)

- الأسبرين: لا تعطي الأسبرين للأطفال والمراهقين ، لأنه مرتبط بحالة نادرة ولكنها خطيرة تسمى متلازمة راي .

- بخاخ التهاب الحلق الذي يحتوي على مطهر مخدر مثل الفينول ، أو مكون تبريد مثل المنثول أو الكينا