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رياضة

مؤتمر صحفي لفايلر في مدينة بولاوايو

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وكابتن الفريق، مؤتمرًا صحفيا اليوم في زيمبابوي كما تنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي اليوم في مدينة بولاوايو التي تحتضن لقاء الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي العاصمة هراري ظهر اليوم الجمعة متجهة إلى ولاية بولاوايو.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت هراري ظهر الأربعاء الماضي بعد رحلة طيران استمرت 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني في هراري يومي الأربعاء والخميس الماضيين قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم، استعدادا لمواجهة الغد.

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