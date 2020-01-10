AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين بـ منشأة ناصر

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:46 م
خلال اللقاء
خلال اللقاء
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، بمنطقة مساكن الحرفيين، بحى منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، وهى من المناطق ذات درجة الخطورة الأولى المهددة للحياة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وممثلى شركة المقاولون العرب.

إقرأ أيضا:
تراجع كبير .. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 10 يناير
هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

وأكد "الجزار"، ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الدولة.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، يتضمن مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، سند وتثبيت الحواف الجبلية لهضبة الحرفيين، لما تمثله من خطورة على الوحدات السكنية المقامة على الهضبة.
وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يتولى الصندوق توفير جزء من تمويل المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة، وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ الأعمال، باستخدام أحدث الأساليب الهندسية، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى شهر يونيو المقبل.
Advertisements

ترشيحاتنا

راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لابنه في عيد ميلاده

تبوك تحت الصفر.. 10 مشاهد مذهلة من جبل اللوز بالسعودية.. فيديو وصور

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. 20 مكافأة ربانية

زوج ميجان.. صحيفة تجرد الأمير هاري من لقبه وتستبعده من الصورة

عماد متعب ويارا نعوم يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

أخطاء المصلين يوم الجمعة .. 11 فعلا شائعا ينقص ثواب الصلاة

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها