وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين بـ منشأة ناصر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، بمنطقة مساكن الحرفيين، بحى منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، وهى من المناطق ذات درجة الخطورة الأولى المهددة للحياة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وممثلى شركة المقاولون العرب.



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وأكد "الجزار"، ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الدولة.



وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، يتضمن مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، سند وتثبيت الحواف الجبلية لهضبة الحرفيين، لما تمثله من خطورة على الوحدات السكنية المقامة على الهضبة.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يتولى الصندوق توفير جزء من تمويل المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة، وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ الأعمال، باستخدام أحدث الأساليب الهندسية، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى شهر يونيو المقبل.

