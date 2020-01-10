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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي على استاد ماندافا اليوم

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي بزيمبابوي في الرابعة عصر اليوم على ملعب «ماندافا» بمدينة بولاوايو الذي يستضيف مباراة الأهلي وبلاتينيوم غدا السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت هراري عاصمة زيمبابوي ظهر الأربعاء الماضي بعد رحلة طيران استمرت 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري يومي الأربعاء والخميس.

وتغادر بعثة الأهلي العاصمة هراري، ظهر اليوم الجمعة متجهة إلى ولاية بولاوايو التي تحتضن ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي وبلاتنيوم ظهر غد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

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