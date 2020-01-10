من برج خليفة .. محمد رمضان يحمس جمهوره لحفله فى دبى

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة من خلال خاصية STORY بحسابه الشخصى بموقع انستجرام من برج خليفة فى دبى.



و علق "رمضان"، على الصورة " Dubai you ready ".



يذكر أن أجرى النجم محمد رمضان، استعداداته النهائية لحفله الغنائى الأول بدبى, المقرر اليوم الجمعة فى مركز دبى التجارى الدولى .



جدير بالذكر أن أطلق محمد رمضان أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" يوم 1 يناير، والتى حققت ما يصل إلى 12 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، الأغنية من إخراج محمد سامى.



