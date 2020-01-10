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فن

من برج خليفة .. محمد رمضان يحمس جمهوره لحفله فى دبى

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:17 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق حمدى
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة من خلال خاصية STORY بحسابه الشخصى بموقع انستجرام من برج خليفة فى دبى.

و علق "رمضان"، على الصورة " Dubai you ready ".

يذكر أن أجرى النجم محمد رمضان، استعداداته النهائية لحفله الغنائى الأول بدبى, المقرر اليوم الجمعة فى مركز دبى التجارى الدولى .

جدير بالذكر أن أطلق محمد رمضان أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" يوم 1 يناير، والتى حققت ما يصل إلى 12 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، الأغنية من إخراج محمد سامى.

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