البرلمان التونسى يصوت على تشكيل الحكومة الجديدة.. شاهد

عرضت فضائية إكسترا نيوز، بثا مباشرا عن البرلمان التونسى يبحث التصويت على تشكيل الحكومة.





وقال الحبيب الجملى رئيس الحكومة المقترحة بتونس، خلال الجلسة العامة بالبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، أن الحكومة منفتحة على جميع الأحزاب، وتحرص على معالجة الأوضاع الهشة التى عانى منها الشعب التونسى كثيرا، وسيعمل أعضاء الحكومة على إخراج تونس من مأزقها.



