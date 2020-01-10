البرلمان التونسى يصوت على تشكيل الحكومة الجديدة.. شاهد

عرضت فضائية إكسترا نيوز، بثا مباشرا عن البرلمان التونسى يبحث التصويت على تشكيل الحكومة.
وقال الحبيب الجملى رئيس الحكومة المقترحة بتونس، خلال الجلسة العامة بالبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، أن الحكومة منفتحة على جميع الأحزاب، وتحرص على معالجة الأوضاع الهشة التى عانى منها الشعب التونسى كثيرا، وسيعمل أعضاء الحكومة على إخراج تونس من مأزقها.
وأكد "الجملى"، خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة ، بأن البلاد تعيش وضعأ اقتصاديا وماليا واجتماعيا صعبا، مما يدعونا بالتعجيل بالإصلاحات، بما يعالج أوضاع الفئات الضعيفة والمتوسطة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التى تعانى خللا كبيرا.