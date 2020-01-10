السيستاني يطالب السلطات العراقية بالارتقاء إلى مستوى المسئولية

ندد المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني، بالهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي العراقية خلال تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، حيث شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا صاروخيًا على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين ثأرًا لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية الجمعة الماضي.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال السيستاني، اليوم الجمعة، إن الأحداث الأخيرة تشكل انتهاكات خطيرة لسيادة العراق، مطالبًا السلطة العراقية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية في البلاد.





وأشار إلى أن عدم معالجة الأزمة سيفتح الباب أمام تدخلات خارجية لتحقيق أطماع في العراق .



