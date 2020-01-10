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محافظات

إحالة 10 أطباء و26 ممرضا للتحقيق لعدم الالتزام بالنوبتجية بمستشفيات أسيوط

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أحال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، 36 طبيبا وممرضا، للتحقيق بسبب التقصير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالنوبتجية، وذلك خلال تفقده عددا من المستشفيات الحكومية.

جاء ذلك خلال جولة لفريق من إدارتي المتابعة والعلاقات العامة بمديرية الصحة برئاسة القذافي عبد الرحمن مدير إدارة المتابعة، وحسني رجب مدير العلاقات العامة، وسالم هاشم مدير المتابعة بالمكتب الفني، بالقيام بجولات مفاجئة على المنشآت الصحية، والتي استمرت من منتصف ليلة أمس الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة، وشملت مستشفيات "ديروط والقوصية ومنفلوط والصحة الإنجابية وحميات القوصية وحميات منفلوط وعلوان".

ورصدت الجولات عدد من النقاط السلبية التي جرى معالجتها قبل مغادرة المستشفيات، كما عقد الوفد لقاءات مفتوحة مع المرضى والمرافقين بمختلف المستشفيات وطاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين.
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