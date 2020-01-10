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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يزود المدرعات بمنظومة القبة الحديدية

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:46 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يزود المدرعات بمنظومة القبة الحديدية
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سمر صالح
قررت وزارة الجيش الإسرائيلي تزويد المركبات المدرعة القتالية من طراز "إيتان"، بمنظومة القبة الحديدية المعروفة باسم "سهم النيص".

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، ستوفر شركة الصناعات الدفاعية "ألبيت"، المنظومة بموجب عقد سيمتد لأكثر من خمس سنوات مقابل 31 مليون دولار.

وقالت الشركة إن الأداء العالي وتعدد الاستخدامات للمنظومة بالإضافة إلى انخفاض حجمها ووزنها يجعل من منظومة القبضة الحديدية أفضل منظومة حماية نشطة لأي مركبة قتالية.

يشار إلى أن مركبة ايتان ستحل محل ناقلة الجند المدرعة من طراز M113، كما سيتم تزويدها بمدافع رشاشة ثقيلة من عيار 50 ملم ومدفع 30 ملم بمدى 2500 متر وقاذفة صواريخ يمكن تشغيلها دون مغادرة الطواقم المركبة وتعريض أنفسهم لخطر العدو.

وتحتوي المركبة على نظام مراقبة محيطي ونظام شاشة لمس عالية الدقة توفر رؤية بزاوية 360 درجة لساحة المعركة ومجموعة متنوعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة التي يمكنها اعتراض القذائف.
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